Detenen un home després d'una persecució policial per vendre droga a Blanes

La Policia Local de Blanes (Selva) ha detingut un home de 37 anys després d'una persecució policial i el consideren responsable d'un punt de venda de drogues al barri de Mas Florit, als afores del municipi. La policia blanenca va sospitar de l'home després de diversos patrullatges preventius de la zona. Davant de les sospites que es vengués droga en aquell domicili, els agents van decidir muntar un dispositiu policial aquest dimecres al vespre amb un agent de paisà que vigilava l'immoble. El policia va comprovar que, de cop, l'home sortia ràpidament del domicili i pujava a una moto. L'agent va donar l'avís a una altra patrulla perquè l'interceptés, però el detingut va fer cas omís a les senyals policials que l'obligaven a aturar-se.

Finalment, el motorista va fer una maniobra estranya i va acabar xocant contra tres vehicles, tot i que no va provocar cap ferit. Una vegada la policia el va identificar, el va escorcollar i van trobar que portava set paperines de cocaïna i 290 euros en efectiu. Davant d'això, el van detenir per un delicte conta la salut pública.

Posteriorment, la policia també va accedir al domicili del detingut. Al menjador van trobar-hi 600 grams d'haixix repartits en deu tauletes de 60 grams i una bossa amb 25 capses d'un ansiolític molt potent. Es tracta d'un medicament que a l'estat espanyol tan sols es pot aconseguir amb recepta mèdica, però al Marroc es ven per 300 euros cada capsa. A dins de la bossa també hi havia una recepta que no coincidia amb el nom del detingut.

Per això la policia va comprovar que el NIE que hi apareixia era el d'una persona morta el 2009 en comptes de l'home que havien agafat. La Policia Local va contactar amb l'ambulatori de Sant Pol de Mar (Maresme), on s'havia fet la recepta. En aquest centre els van confirmar que no hi havia cap metge amb el nom que se signava la recepta. Per aquest motiu, la Policia Local de Blanes també creu que l'home és autor d'un delicte de falsificació de document públic.

La matinada d'aquest passat dijous el detingut va ser traslladat a la Comissaria de l'Àrea Bàsica Policial dels Mossos d'Esquadra de la Selva Marítima, que continua la investigació. Aquest divendres ha passat a disposició judicial, als Jutjats de Primera Instància i Instrucció de Blanes. L'home compta amb antecedents per tràfic de drogues.