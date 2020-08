La pandèmia enfonsa l'ocupació turística a Tossa fins al 34% durant el mes de juliol

La pandèmia de la covid-19 està causant estralls en el sector turístic i Tossa de Mar no n'és una excepció. L'Associació d'Hostaleria del Municipi ha donat a conèixer les dades d'ocupació del mes de juliol, que representen un 34% –entre hotels, pensions, càmpings i apartaments–, una davallada del 47% respecte al mateix període de l'any anterior, quan la xifra d'ocupació va ser del 66%.

El president de l'Associació d'Hostaleria de Tossa de Mar, Francesc Zucchitello, explica que durant aquesta temporada un 30% del total d'establiments han decidit no obrir: «Molts establiments, entre trenta i quaranta, han decidit no obrir aquest any. Les dades ens situen a l'UCI i segurament molt pocs empresaris allarguin la temporada més enllà del mes d'agost, estic segur que gairebé ningú allargarà la temporada fins al setembre, és insostenible», remarca. Segons el president de l'ens, la manca de turisme internacional ha estat un punt clau en la davallada del sector «a Tossa ho hem notat molt amb la manca de turisme internacional perquè hi ha hagut una aposta clara d'alguns països per retenir turisme i els operadors turístics internacionals han optat per la guerra de preus i per aquells països que els permetien un marge de benefici més elevat», i afegeix que «al final hi ha molts interessos i turisme nacional que arriba a Tossa és insuficient per sostenir tots els empresaris del sector».



Un «rescat» econòmic

Tot i que encara desconeixen com serà el balanç final de la temporada, Zucchitello assegura que «l'agost no salvarà els mobles»: «Hi ha negocis que no han obert, negocis que tancaran definitivament i molts que tindran problemes econòmics seriosos de cara a l'octubre, quan s'hagi de pagar l'IBI, la situació actualment ja és molt crítica».

Per això, l'empresari reclama «un pla d'ajudes concret i que siguin ajudes directes, no a través de crèdits bancaris que no ens resolen res». Per Zucchitello «és inevitable que no hi hagi afectacions» però «si no ens ajuden, la situació serà molt dramàtica». Interpel·lat per quines accions concretes suavitzarien la crisi, l'empresari destaca que «cal allargar els ERTOs dels treballadors, que els crèdits de l'ICO s'allarguin dos anys i els empresaris necessitem un rescat econòmic perquè hi ha molts negocis que no poden ni assumir els costos fixos», concreta.



El turisme, motor de Tossa

L'empresari destaca que, igual que altres poblacions de la Costa Brava, el municipi es pot veure «greument» perjudicat per la situació econòmica derivada de la manca de turisme: «Pensa que aproximadament un 80% del PIB del municipi és gràcies al sector turístic, això representen uns 140 milions d'euros i, amb els càlculs que hem fet, estem parlant d'una caiguda, com a mínim, del 70% d'aquests 140 milions».