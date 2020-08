Presó per a un veí de Blanes acusat de tres robatoris amb violència

Un jutge d'Arenys de Mar (Maresme) ha enviat a presó un home de 31 anys i veí de Blanes com a presumpte autor de tres robatoris a establiments de l'Alt Maresme. Fonts de Mossos d'Esquadra van detallar que el primer succés va ser el vespre del 8 de juliol a una benzinera de Santa Susanna, on el lladre es va endur 530 euros de la caixa registradora. El segon fet va ser el 19 de juliol, quan va atracar una benzinera de Malgrat de Mar i va robar prop de 700 euros, mentre que el dia 26 va assaltar una botiga de Pineda de Mar per endur-se 370 euros. En els tres casos, va actuar just abans del tancament, amb el rostre parcialment cobert i intimidant els treballadors amb armes blanques, mentre deixava el cotxe a la vora per fugir fàcilment.

En base a aquest modus operandi, els Mossos van identificar l'autor dels fets i el van detenir el passat 8 d'agost. L'home, amb nombrosos antecedents per fets similars, va passar a disposició judicial davant el jutjat en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar, que en va decretar l'ingrés a presó. La investigació continua oberta i no es descarta la seva participació en altres fets similars a altres localitats.