L'ACA conclou que les taques que esporàdicament suren davant la platja de Blanes són innòcues

Un informe de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha conclòs que les taques que esporàdicament suren davant la platja de Blanes (Selva) són innòcues. Diversos banyistes havien alertat l'Ajuntament de la presència d'aquestes taques, molt característiques, a pocs metres de la sorra. El consistori ho va consultar a l'ACA i ara, l'Agència els ha respost que aquestes taques es deuen a un fenomen natural "no associat a la contaminació". Tot i que puguin semblar brutícia, en realitat són escumes i mucílags (que formen una substància viscosa i gelatinosa). No suposen cap perill per al bany ni tampoc afecten la qualitat de l'aigua. L'Ajuntament, però, recomana als banyistes no apropar-s'hi perquè "si s'enganxen a la pell no són fàcils de netejar".

Durant l'estiu, l'Ajuntament de Blanes ha rebut diversos avisos que els alertaven de la presència de taques davant la platja. Són taques que no es veuen cada dia ni tenen una periodicitat determinada. Apareixen esporàdicament, surant a pocs metres de la sorra.

El consistori es va posar en contacte amb l'ACA i ara l'Agència els ha respost que les taques no suposen cap mena de perillositat. No estan associades a un episodi de contaminació, sinó a fenòmens naturals.

"Es tracta d'escumes i mucílags, sole generar alarma entre els banyistes perquè tenen l'aspecte de ser una taca de brutícia; quan en realitat, són completament innòcues", diu l'Ajuntament. L'informe de l'ACA també recull que, en cap cas, són tòxics per ells mateixos. I que ni suposen un risc per a la salut dels banyistes ni afecten la qualitat de les zones de bany.

La formació d'escumes depèn de l'agitació de les onades. O sigui, que està molt relacionada amb l'estat de la mar (per exemple, quan ha plogut molt, hi ha mala mar o les onades trenquen contra la costa). Habitualment persisteixen durant hores, i ocasionalment s'hi poden observar agregades substàncies mucilaginoses, conegudes amb el nom de mucílags marins. En aquest segon cas són masses denses i gelatinoses de matèria orgànica.

Un fenomen que ha passat "sempre"

Segons precisa l'Ajuntament de Blanes, un cop les escumes ja s'han format, "representen un substrat de concentració de sòlids flotants, i per això no és estrany veure que hi suren tota mena de materials enganxats, tant naturals com artificials: restes vegetals, plàstics, etc." "A Catalunya és un fenomen que s'observa des de sempre", explica el consistori.

Pel que fa als mucílags, substàncies naturals que produeix el fitoplàncton, l'Ajuntament també subratlla que no suposen risc per a la salut (tot i que donin sensació de brutícia). Sí que recomana, però, no acostar-s'hi, "ja que si s'enganxen a la pell dels banyistes o a les xarxes dels pescadors no són fàcils de netejar".