L'ACA conclou que les taques de davant de la platja de Blanes no són perilloses

Un informe de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha conclòs que les taques que esporàdicament suren davant la platja de Blanes són innòcues. Diversos banyistes havien alertat l'Ajuntament de la presència d'aquestes taques, molt característiques, a pocs metres de la sorra. El consistori ho va consultar a l'ACA i ara l'Agència els ha respost que aquestes taques es deuen a un fenomen natural «no associat a la contaminació». Tot i que puguin semblar brutícia, en realitat són escumes i mucílags -que formen una substància viscosa i gelatinosa. No suposen cap perill per al bany ni tampoc afecten la qualitat de l'aigua.

L'Ajuntament, però, recomana als banyistes no apropar-s'hi perquè «si s'enganxen a la pell no són fàcils de netejar». Durant l'estiu, l'Ajuntament de Blanes ha rebut diversos avisos que els alertaven de la presència de taques davant la platja. Són taques que no es veuen cada dia ni tenen una periodicitat determinada. Apareixen esporàdicament, surant a pocs metres de la sorra.