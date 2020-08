La reinvenció de l'ONG Ghost Fishing per recollir residus sense contaminar

Dues entitats tossenques, l'Associació de caiaquistes Tossa Mar i Muntanya i l'ens de SUP Tossa Paddle Surf, s'han unit a l'ONG Ghost Fishing –una iniciativa mundial per netejar els fons marins retirant, per exemple, xarxes abandonades– amb l'objectiu de crear un protocol que els permeti recollir residus sense contaminar. Des del centre de busseig Kraken Dive, seu de l'ONG a la Costa Brava, fa una dècada que es dediquen a netejar el litoral gironí de tota mena de brossa. Raúl Álvarez, el responsable de la seu a la Costa Brava i propietari del centre de busseig ubicat a Tossa, explica que l'objectiu d'aquesta iniciativa és realitzar les recollides sense contaminar: «Fins ara ens trobàvem amb dificultats per fer extraccions sense contaminar, ja que era difícil trobar embarcacions elèctriques. Parlant amb col·legues va sorgir la proposta que les extraccions properes a la costa es fessin amb caiac i paddle surf, que no requereixen ni motor ni gasten combustible».

La iniciativa s'ha posat en marxa fa pocs mesos i aquesta setmana ja han aconseguit extreure del litoral tossenc un motor de 150 quilos de pes. «Estem afinant els protocols per delimitar les extraccions amb seguretat, cal tenir en compte que els residus de més pes els traiem de l'aigua utilitzant globus d'elevació, que amb l'oxigen actuen de contrapès per fer elevar els residus més pesants, com els neumàtics o els motors», explica Álvarez, que detalla que «per manipular aquest tipus de material es requereix una titulació tècnica». Segons Álvarez, el protocol «servirà per fer extraccions ràpides en molts llocs i establirà una manera segura d'actuar».

Operatiu de neteja

La proposta que planteja l'ONG representa que un equip format per bussos, palistes de paddle surf i caiaquistes, surti de manera coordinada. Lola Moncusí, responsable de SUP Tossa i especialista en paddle surf, detalla que un cop reben l'avís i la localització d'un punt del fons marí on hi ha un residu, els bussos se submergeixen i empenyen el residu cap a la superfície amb els globus. Allà els esperen els caiaquistes i els palistes, que s'enganxen el residu a les taules i als caiacs i el transporten fins a terra ferma. «Encara estem acabant de mirar com ho quadrem. Per exemple avui, hem tret un motor que pesava molt i l'hem hagut d'arrossegar perquè entre el vent i les condicions de la mar, era impossible si no», detalla Moncusí, que afegeix que les taules de paddle que utilitzen estan adaptades per recollir residus: «Tenim xarxes que ajuntem a la taula per recollir més objectes, també tenim uns ganxos».

Moncusí explica que s'han adherit a la proposta de Ghost Fishing de manera altruista: «Volíem col·laborar amb ells i extreure residus sense contaminar ens sembla una gran iniciativa; a banda, també ens fa il·lusió ser els primers que fem un protocol en aquest sentit». D'altra banda, les entitats, que també fan cursos de formació de les seves respectives disciplines – paddle surf, caiac i busseig– aprofiten per intentar implicar els alumnes en aquesta activitat. «Nosaltres organitzem tallers de paddle surf específics. Som instructors formats i els tallers són de dues hores on fem formació perquè segons les condicions que hi hagi pot ser perillós estar recollint residus i aguantar-se a la taula», explica Moncusí, que afegeix que quan fan extraccions conviden els alumnes a acompanyar-los i observar com treballen: «És una manera d'implicar la gent i també que es conscienciï del projecte».

Tot es reutilitza

Tant Moncusí com Álvarez expliquen que gairebé tots els residus que es recullen del fons marí es reaprofiten. En el cas del motor rescatat aquesta setmana, l'Ajuntament es va encarregar de reciclar-lo. Mentre que amb les xarxes i els plàstics els reutilitzen per fer polseres, collarets o elements decoratius. El nom de l'entitat, Ghost Fishing –pesca fantasma en anglès–, respon a l'origen del projecte per recollir les xarxes de pesca que queden abandonades en el fons marí i conegudes com a xarxes fantasma (en anglès, ghost nets).