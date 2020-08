Aturades cautelarment les obres de pavimentació del camí de la costa del Montseny

El Jutjat del Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona ha aturat cautelarment les obres del projecte de pavimentació del camí de la Costa del Montseny a Can Riera de Ciuret, dins el terme municipal de Fogars de Montclús, al bell mig del Parc Natural del Montseny. La plataforma ecologista que vetlla per la preservació del parc ha portat el projecte als tribunals en considerar que la construcció d'aquesta carretera que pretén unir aquests dos punts –Can Riera de Ciuret i la Costa del Montseny– «no està justificada» i «posa en perill els hàbitats naturals del tritó del Montseny».

La plataforma ecologista destaca que ja hi ha una pista que uneix les dues localitzacions i que aquesta «es troba en bon estat». Els activistes insisteixen que la densitat de trànsit mínima que suporta la pista actual i el fet que transita per damunt de rieres que han de ser d'especial protecció «ens ha fet considerar que no existeix una justificació d'utilitat pública per dur a terme aquesta obra, mentre que la seva construcció implicaria greus impactes ambientals en un dels sectors més ben conservats del massís del Montseny», destaquen en un comunicat. L'entitat afegeix que Can Riera de Ciuret està comunicada per una altra via asfaltada amb la carretera BV-5114 (que uneix Sant Celoni i Viladrau).

Diàleg i mesures cautelars

La plataforma explica que estan disposats a dialogar «amb totes les institucions» per trobar «solucions» i subratllen que «no defallirem en la defensa dels sistemes naturals». L'entitat també ha detallat que es va adreçar als tribunals divendres passat per demanar l'aturada cautelar de les obres de manera «urgent» per impedir l'avenç dels treballs, que tenen un cost de 496.898,78 euros. El mateix divendres, el Jutjat Contenciós va declarar la mesura cautelaríssima per «circumstàncies d'especial urgència en el present cas». La part demandada disposa de tres dies per contestar aquesta actuació cautelar i, mentre el jutjat no indiqui el contrari, les obres no es poden reprendre.