Incendi a prop de l'N-II a Maçanet de la Selva

Els Bombers treballen amb sis dotacions per extingir un incendi que s'ha declarat a prop de l'N-II a Maçanet de la Selva.

Els efectius d'extinció d'incendis han rebut l'avís quan passaven 26 minuts de les nou del matí. El foc s'ha declarat a l'altura del quilòmetre 689 de la via, en una zona de camps on hi hauria deixalles.

Les flames s'han escampat cap a zona forestal, però els Bombers que hi treballen amb sis dotacions, destaquen que han agafat una mica massa forestal.

Amb tot però asseguren que l'incendi no té focus secundaris i que el tindrien força dominat.

A la zona de l'incendi també hi hauria una màquina que hauria cremat, de moment no se sap si el foc es podria haver originat aquí.