Mor un submarinista de 66 anys quan feia una immersió a Tossa

Un submarinista de 66 anys ha mort aquest migdia a Tossa de Mar quan feia una immersió.



L'home ha patit un accident quan era sota l'aigua i malgrat els intents per recuperar-lo no ha estat possible, tal com han confirmat fonts de Protecció Civil de la Generalitat.



Els fets s'han produït pels volts de les dues de la tarda. La víctima estava fent submarinisme a la zona de la Mar Menuda i per causes que investiguen els Mossos d'Esquadra, ha patit algun tipus d'accident quan estava sota l'aigua.



L'home estava amb altres persones a la zona, ja que anava amb una embarcació d'un club de submarinisme de la localitat de la Costa Brava.





Aquestes són les que han tret ja inconscient a la víctima de l'aigua iA partir d'aquí l'han traslladat fins a la sorra i s'ha alertat tots els serveis d'emergències: Policia Local de Tossa de Mar, SEM i Mossos.La Policia Local ha desallotjat la platja de Tossa per tal que poguessin treballar-hi tots elsEl SEM, ha derivat una ambulància i l'helicòpter medicalitzat dels serveis mèdics i ha intentatdurant una bona estona, però les maniobres no han fructificat.La víctima mortal és un home de 66 anys de nacionalitat espanyola. De moment se'n desconeix el veïnatge.