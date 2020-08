Els Mossos detenen quatre homes quan intercanviaven marihuana a Lloret de Mar

Els Mossos van detenir el 12 d'agost a Lloret de Mar dos homes de 26 i 55 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Riudarenes i Blanes, i dos homes de 31 i 48 anys, de nacionalitat holandesa, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Els fets van tenir lloc mentre uns agents patrullaven per la urbanització Serrabrava i van veure com uns homes, que estaven al costat de dos turismes estacionats a l'avinguda del Pla de Rossell, introduïen una bossa blanca i vermella dins el maleter. En veure la policia, entrar dins els cotxes per marxar. Els agents els van interceptar, identificar i escorcollar i van comprovar que duien 7,5 quilos de marihuana, distribuïts en bosses petites. La droga estava valorada en 12.000 euros.

A més, tres dels detinguts portaven, a les seves respectives bosses de mà, 8.540 euros en efectiu, principalment en bitllets de 50 euros.

Els detinguts, dos d'ells amb antecedents, van passar el dia 15 d'agost a disposició del jutjat de guàrdia de Blanes, que en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.