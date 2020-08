Veïns demanen a l'Ajuntament de Riells que expliqui el motiu dels talls d'aigua continus

L'Associació de Veïns Aigua és vida per tot Riells i Viabrea ha entrat una instància a l'Ajuntament demanant explicacions sobre els continus talls d'aigua que es produeixen al municipi. L'entitat, que treballa per municipalitzar el servei d'aigua, critica la «manca d'informació i d'explicacions» respecte al tall en el subministrament i demanen a l'administració municipal que «s'especifiqui la seva motivació [dels talls en el subministrament d'aigua], a fi i efecte de tenir constància d'aquesta motivació a efectes de claredat de funcionament del servei». La urbanització de Can Salvà és un dels punts on es produeixen repetits talls en el servei de subministrament d'aigua. Ahir, una nova avaria va provocar un tall del servei d'aigua durant tres hores en aquesta urbanització.

D'altra banda, l'associació també ha presentat una instància sol·licitant que l'Ajuntament faci pública la documentació relativa a l'auditoria que l'empresa Pwacs va realitzar sobre l'empresa que gestiona el servei, Abastaments d'Aigua del Tordera, que només és titular d'un 40% de la xarxa i opera gràcies a pròrrogues d'acords però sense que existeixi una concessió municipal.