Mor un submarinista de 66 anys a Tossa de Mar

Un submarinista de 66 anys va morir ahir al migdia a Tossa de Mar. Fonts de Protecció Civil van confirmar que l'home hauria tingut un problema quan era sota l'aigua i malgrat els intents no se'l va poder reanimar. Els fets es van produir pels volts de les dues de la tarda. La víctima estava fent submarinisme a la zona de la mar Menuda i per causes que investiguen els Mossos d'Esquadra i a l'espera de l'autòpsia que confirmi les causes de la mort, hauria patit algun tipus de problema de salut quan estava sota l'aigua. El servei d'Emergències va rebre l'avís a les 13.06 hores d'uns testimonis que des d'una embarcació estaven veient com un grup de submarinistes i socorristes treien un bus de l'aigua i el portaven a la sorra.

Al submarinista li van practicar maniobres de reanimació fins que van arribar els sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que es van desplaçar fins al lloc amb una ambulància i un helicòpter. La Policia Local va desallotjar la platja de Tossa per tal que poguessin actuar tots els efectius de rescat, que van treballar durant una hora per intentar-lo reanimar. La víctima és un veí de Sant Pere de Ribes (Garraf) de 66 anys i de nacionalitat espanyola.



Segon submarinista mort

Protecció Civil va detallar que és el segon submarinista que mor a les costes catalanes aquest estiu, el primer va morir el 30 de juliol al moll de Llevant de Tarragona. En aquella ocasió, la víctima va ser un home que era a l'exterior del Moll de Llevant practicant apnea i, segons va informar l'Autoritat Portuària, va patir un accident.