Un aparatós incendi forestal crema gairebé set hectàrees entre Caldes i Sils

Un incendi originat en una zona lateral a l'altura del quilòmetre 696 de l'A-2, entre Caldes de Malavella i Sils, va cremar gairebé set hectàrees de bosc. Fonts de Bombers van precisar que l'alerta la va fer un veí a les 15.39 hores. Les mateixes fonts van concretar que inicialment s'hi van desplegar 29 dotacions –7 aèries i 22 terrestres– tot i que les condicions climatològiques van complicar l'incendi i finalment el desplegament es va ampliar i va arribar a ser de nou mitjans aeris i 43 terrestres. El temps va provocar que el foc «saltés» i que en alguns moments s'originessin fins a quatre focus secundaris, que gràcies a la gran quantitat d'efectius, es van poder controlar. Per tal que el desplegament d'efectius –en el qual també van participar efectius de Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, Policies Locals, Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Agents de Prevenció i Extinció d'Incendis Forestals (ADF) i voluntaris– pogués treballar, es va tallar el trànsit de l'N-IIa durant unes hores, mentre que l'A-2 es va mantenir oberta.

Fonts d'Agents Rurals van explicar que les flames van afectar una superfície total de 6,43 hectàrees entre terreny arbrat i matollar. Des del cos també van afegir que investiguen l'origen de les flames i treballen amb la hipòtesi que pugui estar relacionat amb les tasques de recollida de bruc que s'estaven realitzant a la zona. Els Bombers van anunciar l'estabilització de l'incendi a les 19.43 hores i a les 20.40 es va donar per controlat. Tot i això, aleshores encara continuaven realitzant tasques per perimetrar la zona i facilitar l'extinció. Alguns usuaris, seguint el fil de Bombers a través de Twitter, van compartir vídeos a les xarxes on es podien veure unitats aèries carregant aigua de l'estany de Banyoles.



«Un gran ensurt»

Poc després que un veí donés l'alerta de l'incendi, tant l'alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, com l'alcalde de Sils, Eduard Colomé, van ser avisats i es van desplaçar fins al punt de comandament que van habilitar els serveis d'emergències.

Segons Colomé, les flames es van apropar a la zona de la Barceloneta, on hi ha algunes masies, però no van arribar a cap nucli urbà. «Principalment era zona boscosa i de matolls, i molts pagesos voluntaris ens han ajudat a tallar camins rurals que creuaven la zona afectada», va explicar Colomé, que va afegir que «ha sigut un desplegament espectacular, i sort n'hem tingut perquè sinó hauria estat molt pitjor, ha sigut un gran ensurt».

D'altra banda, l'alcalde de Caldes, Salvador Balliu, va coincidir amb Colomé: «Sort que han vingut tants efectius, perquè això podria haver arribat al Llac del Cigne, de fet ens ho pensàvem».