Els Bombers segueixen remullant l'àrea afectada per donar per extingit el foc de Caldes.

Aquesta nit han seguit treballant a la zona amb diverses dotacions terrestres i aquest matí, n'hi ha sis que rematen els punts calents i les zones amb més perill de revifada.

Aquest incendi forestal va posar l'ai al cor el municipi de Caldes, ja que es va desenvolupar a prop de l'N-II antiga, que es va arribar a tallar.

A banda, les flames i el vent de garbí que bufava van afavorir el desenvolupament i en algun moment, es va témer per part del municipi que pogués arribar cap a la urbanització del Llac del Cigne.

El gran desplegament de mitjans a la zona (Bombers i ADF) va evitar que el foc anés a més i finalment, cap a les set del vespre es va donar per controlat.

Avui les tasques consisteixen per part dels Bombers a extingir el foc per complet. Mentre que els Agents Rurals que ahir ja van anar sobre el terreny segueixen amb la seva investigació, que investiga les causes.

L'incendi ha cremat 6,43 hectàrees (4,69 de terreny arbrat i 1,75 de matolls). La hipòtesi amb què treballen els Agents Rurals se centra en el fet que l'origen tingui relació amb tasques de recollida de bruc que es realitzaven a la zona.



El foc més important de l'estiu

Aquest incendi de Caldes de Malavella s'ha convertit amb el més important de l'estiu a les comarques gironines pel que fa a la superfície afectada.

El segon amb més afectació és el que es va produir a Llançà el dia 4 de juliol de matinada, un incendi forestal que va afectar una superfície d'unes 3,5 hectàrees i va començar arran del mal estat d'una línia elèctrica.

En canvi, el tercer que per a molts potser va ser més important, no va acabar destrossant tanta superfície. És el que va tenir lloc a Sant Feliu de Guíxols el 5 d'agost i que va obligar a confinar els veïns d'una urbanització. Va destrossar 0,5 hectàrees i els Agents Rurals encara n'investiguen la causa ja que han descartat que s'originés arran d'uns treballs a la via pública.

Es tracta d'un estiu que per ara no està marcat per grans incendis a la demarcació, però com alertaven els Agents Rurals aquest cap de setmana a Diari de Girona, cal estar amatent als canvis meteorològics.