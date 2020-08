dades Catalunya registra 774 nous contagis

Catalunya va registrar ahir 774 nous contagis de coronavirus tenint en compte totes les proves. Amb aquests, el total s'eleva ja a 115.768. Actualment hi ha 671 pacients ingressats, 12 més que en el balanç anterior, dels quals 132 es troben en estat greu a l'UCI, 2 més. El risc de rebrot continua clarament a la zona vermella, ancorat des de fa alguns dies després d'estabilitzar-se, tal com van confirmar les autoritats sanitàries la setmana passada. Així, ha passat de 176,85 fa dues setmanes -del 26 de juliol a l'1 d'agost- a 150,53 en fa una -del 2 al 8 d'agost- i al valor actual de 148,09. El pic del risc de rebrot es va registrar el 23 de juliol en situar-se per sobre de 200. Segons les dades de Salut, 12.912 persones han mort des de l'inici de la pandèmia per coronavirus, després que s'hagin reportat 13 defuncions en les últimes hores. Del total, 6.387 vivien en residències.