MASCARETES A EUROPA Les multes per no utilitzar-les a les diferents capitals

Madrid és una de les capitals europees on la multa per no portar la mascareta per protegir de la covid-19 és més elevada: 100 euros. Però no és la que més quantitat monetària imposa com a sanció: Roma multa amb fins a 400 euros a les persones que no facin ús de les màscares i a Brussel·les et sancionen amb fins a 250 euros, segons un estudi realitzat per la web Apuestas-deportivas en 23 ciutats europees de què informa El Periódico, que situa en 127 euros el preu mitjà de les sancions. Per contra, les ciutats en les quals resulta més barat no portar el protector són Dublín i Luxemburg, ciutats en les quals només et sancionen amb 25 euros. No obstant això,

si es reincideix, la multa puja: a Dublín, la segona vegada es paguen 50 euros i si n'hi ha una

de tercera, 100 euros.