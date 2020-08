Lloret, obligat a prorrogar el contracte informàtic perquè no ha fet el concurs

L'equip de govern de Lloret de Mar –format per Junts per Catalunya (JxCat), regidors no adscrits i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)– ha prorrogat per Junta de Govern Local i de manera forçosa el contracte de manteniment del programari informàtic, que a finals de setembre va patir un ciberatac que va deixar inoperatius tots els ordinadors de l'Ajuntament.

El contracte del manteniment del programari es va adjudicar l'any 2016 a l'empresa Audifilm Consulting per un import de 51.980 euros i una durada de dos anys, amb opció a una pròrroga de dos anys més. Posteriorment, per Junta de Govern, el maig del 2019 es va acordar una pròrroga del contracte fins al desembre d'aquell mateix any. A finals de setembre, l'Ajuntament va patir un ciberatac massiu que va deixar l'administració inoperativa i va afectar més de 400 ordinadors. L'Ajuntament va tardar setmanes a resoldre els problemes derivats del ciberatac, en el qual un virus anomenat ransomware es dedicava a segrestar dades per encriptar-les i impedir-ne l'accés dels usuaris habituals.

En la Junta de Govern Local del 23 de juliol d'aquest any, l'equip de govern acorda prorrogar el contracte, com a mínim fins al març de 2021 per un import de 38.985 euros. La Junta s'empara en un informe del Cap de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions que data del 17 de juliol on exposa que «no s'ha pogut revisar ni preparar convenientment el contracte» i argumenta que això no s'ha fet a causa del ciberatac així com per «les condicions excepcionals que s'han viscut a causa de la pandèmia» per això en demana una «pròrroga forçosa de 9 mesos» que equival a un import de 38.985 euros. Un fet que la Junta de Govern va acceptar, tot i que no es fa menció, ni es coneix, si hi hauria hagut algun cost econòmic extraordinari per a l'administració lloretenca per resoldre el ciberatac informàtic. D'altra banda, el mateix informe del Cap de Sistemes d'Informació detalla que «s'està preparant la redacció del nou concurs per fer-lo efectiu a partir de l'abril del 2021».

Entre els arguments jurídics per avalar la decisió, l'acta de la junta cita l'informe jurídic i l'informe de fiscalització limitada de la Intervenció municipal que «informen favorablement sobre la continuació del servei».

L'empresa que gestiona el servei, Audifilm Consulting, està inscrita al registre mercantil de Girona i es descriuen a la seva pàgina web com una empresa «orientada a satisfer les necessitats de l'administració pública» en matèria de tecnologies de la informació.