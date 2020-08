El jardí botànic Marimurtra de Lloret pren mesures per frenar el mosquit tigre

Les trampes per atrapar mosquits tigre al jardí botànic.

La Fundació Privada Carl Faust ha iniciat una col·laboració amb un equip de científics del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). S'ha iniciat un estudi que es basa a realitzar la captura d'adults mitjançant trampes amb l'objectiu de conèixer millor la distribució i l'estacionalitat de les poblacions de mosquits, especialment del mosquit tigre, una espècie que a més és vector de malalties com el dengue, el Zika o la chikungunya.

Al jardí botànic, l'estudi es fa, d'una banda, a partir de mostrejos amb cinc trampes de captura d'adults, ubicades en diferents indrets del jardí i, de l'altra, a partir de la ciència ciutadana a través de l'aplicació mòbil Mosquito Alert ( www.mosquitoalert.com) fomentant que els visitants del jardí utilitzin l'app per informar de la presència de mosquits a les diferents parts del jardí. Des de l'entitat, apunten que es relacionaran totes aquestes dades de presència i abundància de mosquits amb dades meteorològiques de la pròpia estació ubicada al jardí botànic. Aquest estudi també incorpora una anàlisi de la supervivència dels mosquits per tal de conèixer l'estructura d'edats de la població que és capturada per les trampes. Es tracta d'una informació molt valuosa a l'hora de determinar el potencial dels mosquits en la transmissió de malalties i permet tenir en compte els dies que viuen les femelles.



Big Mosquito Bytes

Aquesta col·laboració s'emmarca dins dels projectes Big Mosquito Bytes seleccionat a la Convocatòria de Salut de la Fundació la Caixa i Human-Mosquito Interaction Project impulsat per l'European Research Council (ERC). El jardí botànic Marimurtra també col·labora amb l'Associació Mediam en la realització d'un pla de detecció, cartografia i control de punts de cria de les diferents espècies de mosquits que es poden trobar a la finca. El jardí ha habilitat una pàgina web on s'explica més detalladament tot sobre el projecte de detecció i control del mosquit.