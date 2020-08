Una producció de Sony Pictures busca figurants per rodar escenes a Lloret

Una superproducció de Sony Pictures busca figurants per rodar algunes escenes a Lloret de Mar. Segons va avançar ahir el rotatiu El Gerió Digital, la productora nord-americana hauria escollit la localitat per rodar algunes escenes de l'adaptació del videojoc Uncharted en un hotel del municipi. El rodatge, que segons el rotatiu digital serà a inicis de mes, va precedit d'un càsting per a figurants que s'ha de celebrar els propers dies 27 i 28 d'agost a la biblioteca municipal situada al carrer Pere Torrent. Les proves de càsting les du a terme l'empresa Yelmo Casting i l'horari serà de dos quarts d'onze del matí fins a dos quarts de dues del migdia i de les quatre de la tarda fins a les vuit del vespre. El perfil de les persones que es busca són homes i dones amb trets nòrdics o asiàtics. Per accedir al càsting caldrà inscriure's al web, dur mascareta i portar una fotocòpia del DNI.



Rodatge en temps de covid-19

Als escollits se'ls farà una prova PCR abans del dia del rodatge, que serà a principis del mes d'octubre i s'enregistrarà durant un dia en un hotel que simbolitzarà un establiment de luxe a Tailàndia. Els figurants també hauran de reservar un dia per fer proves de vestuari. És una jornada remunerada. El salari serà de cinquanta euros al dia i es cobraran les hores extres que superin la jornada laboral fixada, podent assolir fins a 90 euros.



La saga «Uncharted»

El film és una preqüela cinematogràfica de la saga de videojocs Uncharted, creada per la nord-americana Amy Hennig l'any 2007 per a Play Station. La saga de videojocs es basa en el personatge principal de Nathan Drake, un aventurer que recorre el món a la recerca de tresors. Segons va avançar la revist Fotogramas, la productora nord-americana va iniciar el projecte per adaptar el videojoc a la gran pantalla l'any 2016. Els experts descriuen la saga com «una combinació entre Tomb Raider i les aventures d'Indiana Jones», per la qual cosa tothom va donar per fet que una pel·lícula basada en la seva història era un pas obvi que calia fer, però el projecte s'ha anat retardant i cancel·lant durant anys.

Finalment el 2016 es va reactivar tot quan es va fitxar a Shawn Levy com a director del projecte –ha dirigit pel·lícules com La Pantera Rosa, Nit en el Museu o un parell de capítols de S tranger Things– i, poc després, es va anunciar que l'actor britànic Tom Holland –protagonista del remake de Spiderman– seria el protagonista.

Entre els actors confirmats, a banda del paper principal que encarnarà Holland, també es comptarà amb el nord-americà Mark Wahlberg, que interpretarà el paper de mentor del protagonista. Al portal IMDb s'apunta que el llargmetratge també comptarà amb la participació del malagueny Antonio Banderas.



S'estrena el 2021

La data de l'estrena ha canviat moltes vegades al llarg dels últims anys i la darrera data fixada és per al juliol de 2021. Tot i que el més segur és que es torni a endarrerir perquè el coronavirus va obligar a aturar els rodatges previstos per al mes de març.