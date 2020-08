L'hotel Delamar de Lloret es cola en el rànquing dels 25 millors d'Espanya

L'hotel Delamar de Lloret de Mar s'ha colat en el rànquing dels 25 millors hotels d'Espanya, segons la principal plataforma d'opinions i comparatives del sector; Tripadvisor. En el marc dels premis Traveller's Choice, que valoren les opinions dels clients, l'hotel ha estat seleccionat com un dels millors per segon any consecutiu. Des de la direcció del centre, destaquen que el Delamar és «l'únic establiment de Girona a ocupar un lloc dins d'aquest grup d'allotjaments».

El director general del Grup Frigola, Marcos Permanyer, celebra el guardó com «un reconeixement a la feina ben feta dels darrers anys i la inversió que ha realitzat el grup». «El premi el valorem positivament perquè és la constatació de la feina iniciada l'any 2016 per capgirar el turisme a Lloret i buscar un públic més adult i que busqui un turisme de més qualitat. Crec que en definitiva això és la prova que es pot aconseguir un turisme de qualitat», defensa Permanyer.

L'hotel Delamar, de categoria 4 estrelles superior, compta amb 215 habitacions i està orientat a un públic adult. El recinte és propietat de Grup Frigola i va ser reformat completament el 2016.

Turisme en temps de covid-19

La direcció del centre reconeix que la temporada turística que s'està vivint enguany «és excepcional». Permanyer explica que per afrontar un estiu marcat per la pandèmia de la covid-19, des del Grup Frigola han apostat per fer una «gran inversió» –de la qual prefereixen no especificar la quantitat– per reforçar la «seguretat dels clients». «Hem fet accions com per exemple, inversió pel que fa a cartelleria, hem posat codis QR perquè els clients no hagin de tocar res i puguin conèixer tots els serveis a través del mòbil, a les habitacions el material de neteja és individual i no es comparteix i hem fet una auditoria que ens ha donat el màxim distintiu de turisme segur: Safe Tourism», explica Permanyer.

Des de l'empresa destaquen que han contractat una assegurança per als clients, segons la qual qualsevol usuari de l'hotel que es contagiï no pagarà res, tindrà assistència mèdica i repatriació assegurades. «El client sap les condicions abans de l'arribada i és una assegurança que paga l'hotel diàriament per client, és una aposta forta però creiem que cal garantir la màxima seguretat», apunta el responsable.

Permanyer destaca que la situació «ha costat molt»: «Els inputs per als estrangers han sigut molt negatius i ha costat molt que arribés turisme». Tot i això, l'empresa subratlla que «el mes d'agost ha sigut notablement millor que al juliol i podem dir que en alguns moments almenys hem fregat el 50% d'ocupació, unes xifres molt millors que al juliol».