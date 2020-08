Gairebé 600 hilariencs voten els pressupostos participatius de 2020

L'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm ha anunciat el projecte guanyador dels pressupostos participatius de 2020. L'opció més votada, de les 582 persones que hi han participat, és l'adequació d'un camí peatonal i segur fins a la urbanització de Cal Sastre. El projecte té un import de 35.000 euros. Segons la corporació, en segon lloc i per molt pocs vots de diferència, ha quedat la proposta d'adequació de la plaça Moragues, que no es podrà executar.

Tot i això, tal com diu el mateix reglament dels pressupostos participatius, també s'executarà el projecte amb més vots que, sumat al guanyador, no sobrepassi els 50.000 euros totals per a l'edició d'enguany. Per aquest motiu, el projecte «automatització de les pilones del camí segur» serà el segon projecte que es tirarà endavant al llarg d'aquest any, amb un import de 14.000 euros.

Enguany és la primera vegada que els veïns han pogut participar a l'hora de proposar projectes per als pressupostos participatius. Fins ara, era l'Ajuntament l'òrgan que feia les propostes i els veïns només podien votar la que més els agradava. Enguany s'han proposat un total de 21 projectes, dels quals l'Ajuntament en va validar 11 i se n'executaran dos.