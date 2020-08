L'oposició de Sils alerta que l'Ajuntament no neteja les franges perimetrals

El grup municipal d'Independents de la Selva a Sils (IdS) ha fet un comunicat on critica que l'Ajuntament no està executant les tasques de neteja de les franges perimetrals. El grup de l'oposició subratlla que hi ha molts espais que no s'han netejat que són responsabilitat de l'Ajuntament, com ara l'estat de les lleres i la séquia o les urbanitzacions de Vallcanera o King Park. Des d'IdS insisteixen que l'aparatós incendi de la setmana passada «podria haver sigut pitjor» si les flames s'haguessin dirigit encara més cap al territori municipal de Sils: «Què hagués passat si el foc s'hagués acostat cap a Vallcanera o cap a King Park amb l'estat actual de les seves franges perimetrals? Un ajuntament ha de vetllar contínuament pel manteniment del poble per evitar situacions, i en aquest cas, com en d'altres, hem de donar gràcies a la sort que no hagués estat pitjor».



La resposta de l'Ajuntament

Des del Govern van respondre a les acusacions, també a través d'un comunicat on van destacar que la neteja de les franges perimetrals s'executa «cada dos anys», la darrera vegada va ser als mesos de març, juliol i octubre del 2019. Des del consistori descarten que hi hagi una relació entre la neteja de les franges perimetrals i l'incendi que la setmana passada va cremar gairebé set hectàrees de terreny, entre Caldes de Malavella i Sils. De fet, la Corporació insisteix que l'origen del foc va ser «la negligència en l'execució de treballs forestals del bruc sense les condicions legals ni tècniques» i que les neteges perimetrals no es fan entre termes municipals.

En el comunicat, l'Ajuntament destaca que «és fals insinuar que el personal desatén les seves funcions quan està fent el mateix que feia 18 mesos enrere» i afegeixen que «acceptarem totes les crítiques, però cap mentida».