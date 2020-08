Unió de Pagesos s'oposa a la construcció de la variant de la C-63 entre Sils i Riudarenes

Unió de Pagesos considera que no és necessària la construcció de la variant de la C-63 entre Sils i Riudarenes (Selva) prevista pel Departament de Territori perquè sostenen que malmetria espai agrari en una zona que ja està travessada d'infraestructures i tampoc evitaria la circulació a l'interior d'aquestes dues poblacions. El sindicat agrari argumenta que el trànsit interior és bàsicament local, d'accés als polígons o a l'estació de tren i, per tant, no es reduirà com preveu el projecte. Pel que fa al trànsit pesat, UP exposa els ajuntaments tenen altres possibilitats més econòmiques de limitar-lo.

El sindicat va expressar aquestes qüestions en una reunió mantinguda amb l'alcalde de Riudarenes el 20 d'agost, després que el projecte sortís a exposició pública.

Unió de Pagesos entén que per aconseguir reduir el trànsit a l'interior de les poblacions cal millorar els accessos a la C-25 des de Santa Coloma, i d'aquí a la carretera A2 per al trànsit pesat. Segons el sindicat agrari, la via natural per al trànsit de llarg recorregut es la C-25 en direcció a l'A2 i o a l'AP-7, ja que les dues són vies ràpides i d'alta capacitat.

Per al sindicat, la nova variant no està pensada per resoldre el problema real d'aquests municipis. Unió de Pagesos considera que seia més eficient arranjar i ampliar la carretera GI.555, construïda als anys cinquanta i dimensionada a les necessitats de l'època com a variant natural de Sils i Riudarenes. Avui, però, és una via de sinistralitat alta. Segons UP, si s'ampliés i millorés la GI-555 fins a Hostalric, amb bons accessos des del polígon de Riudarenes i al futur polígon de Mas Sabé, així com l'accés a la carretera de la urbanització de Vallcanera, la millora seria important i, alhora, l'impacte a l'espai agrari es minimitzaria al màxim.

Una solució que, segons el sindicat, satisfaria les necessitats de l'ajuntament de Sils, perquè el seu interès principal es l'accés a la urbanització de Vallcanera i les Comes des de la GI-555, ja que el trànsit pesat ja fa temps que té la circulació vetada per l'interior de la població.

Per la seva banda, remarquen que l'ajuntament de Riudarenes no s'ha platejat encara la possibilitat de limitar el trànsit pesat i de llarg recorregut a l'interior del poble. El sindicat considera que la solució més eficient per al municipi és la prohibició dels vehicles pesats per l'interior i dotar d'un bon accés el trànsit pesat generat a la mateixa població a través de la GI-555.