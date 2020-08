Arresten el germà d'un traficant amb droga preparada per vendre

La Policia Local de Blanes ha detingut el germà d'un traficant detingut fa uns quinze dies després d'una persecució també per un presumpte delicte contra la salut pública. Els agents els van arrestar aquest diumenge a dos quarts de vuit del vespre en un carrer de la població costanera mentre anava amb cotxe.

Els policies el van identificar i en l'escorcoll li van localitzar 13 paperines amb cocaïna preparada per ser venuda al detall i diners en metàl·lic. Després de ser detingut per ser el presumpte autor d'un delicte de tràfic de dogues, va passar a mans dels Mosssos d'Esquadra de la comissaria de Blanes. Aquest home, juntament amb el seu germà estan sota el focus policial de diversos cossos.

I és que el seu germà va ser detingut després d'una persecució policial i la Policia Local de Blanes el considera que seria el presumpte responsable d'un punt de venda de drogues al barri de Mas Florit. La policia va sospitar de l'home després de diversos patrullatges i sospitava que es venia droga des del seu domicili.

Finalment, van muntar un dispositiu i, en ser sorprès, va fugir amb una moto i va començar una persecució policial però el delinqüent va acabar xocant contra tres vehicles. En ser detingut, li van trobar set paperines de cocaïna i 290 euros. En el seu domicili, li van trobar 600 grams d'haixix i 25 capses de rivotril, un medicament utilitzat per fer més potent la droga. És consumit sobretot al Marroc en grans dosis i barrejat amb haixix, alcohol o cola.