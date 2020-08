Expedienten una empresa per organitzar una festa amb gairebé 200 persones a Lloret

La policia de Lloret ha expedientat una empresa que es dedica a organitzar festes per concentrar gairebé 200 persones a la platja Gran de Lloret de Mar. Els fets van succeir la matinada d'aquest dimarts, segons fonts policials, l'empresa hauria incitat un grup de joves a reunir-se a la platja després del tancament dels bars i locals d'oci nocturn que estaven oberts –per ordre de la Generalitat les discoteques estan tancades i la resta de locals han d'abaixar la persiana a les dotze de la nit.

Les mateixes fonts indiquen que es van concentrar a la sorra de la platja per «allargar» la festa després del tancament dels locals. A partir de les dues de la matinada es va començar a acumular molta gent a la platja i els veïns de la zona van alertar a les autoritats. Des de la policia apunten que inicialment eren grups d'una desena de persones, principalment joves estrangers, que van provocar l'efecte crida entre els seus compatriotes. Davant d'aquesta situació, la Policia Local es va personar a la platja, va desallotjar la gent que hi havia i va identificar els organitzadors.

Revenda de tiquets

En el moment que els agents van estar sobre el terreny es van trobar que els organitzadors estaven venent tiquets d'activitats d'oci organitzades per als propers dies i haurien recaptat uns 9.000 euros. Els clients, però, serien desconeixedors que algunes de les propostes de l'empresa no estan permeses a causa de les restriccions imposades per prevenir la pandèmia de la covid-19. Per aquest motiu, la Policia Local els ha obert un expedient per fer una activitat comercial no permesa i per incomplir les mesures de la covid-19.

El regidor de Seguretat, Jordi Sais, insisteix que «els organitzadors van organitzar la festa sense informar i fent cas omís de les prohibicions» i que «l'actuació policial de desallotjament va ser ràpida». Els responsables s'enfronten a sancions de més de 10.000 euros per infraccions greus per realitzar activitats extraordinàries en espais públics sense autorització i agreujada per la situació de la covid-19, així com per incompliments de la Llei d'Espectacles.



Reconstrucció dels fets

La policia treballa amb la teoria que els organitzadors haurien portat els grups a algun bar o restaurant però que en comptes d'anul·lar les activitats que ara no es poden fer a causa de les mesures per prevenir la pandèmia –com ara festes en discoteques i pubs– haurien decidit anar a la platja per continuar amb el negoci de tal manera que se'ls hi hauria descontrolat la situació. Fonts policials apunten que la història els va durar «ben poc» perquè la intervenció «va ser ràpida» i ningú va oferir resistència. Després de l'anàlisi de la situació i veure els incompliments de la normativa –molts dels joves anaven sense mascareta i eren grups nombrosos–, els agents de la Policia Local amb el suport d'una unitat dels antiavalots de l'ARRO dels Mossos d'Esquadra van optar per desallotjar la platja.

Les mateixes fonts insisteixen que és el primer cop que es troben amb una actuació així a Lloret d'ençà que va esclatar la crisi de la covid-19. A més, recorden que no està permesa la realització de festes a la platja durant tot l'any. Asseguren que hi ha grups que organitzen tours pels locals de la població, però que actuen a dins dels locals, mai a fora com la nit de dilluns a dimarts.



Turoperadors d'oci nocturn

L'empresa sancionada es dedica a organitzar festes per a públic estranger, especialment jove, en localitats com Lloret, Salou, Blanes o Barcelona. Ofereixen festes en diverses discoteques, àtics o terrasses d'hotels o vaixells, entre d'altres.