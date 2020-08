Els Mossos investiguen la mort d'un home que han trobat cremat en una casa de Lloret

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que s'ha trobat aquest migdia cremat dins d'un habitatge de Lloret de Mar.

Els Bombers han anat pels volts de la una del migdia a apagar un foc en una casa del carrer Tordera, número 15 de Lloret després de l'avís d'un veí de la zona. Un cop extingit l'incendi, el cos d'emergències ha trobat el cadàver d'un home dins de l'immoble mig cremat.

Al lloc s'han desplaçat cinc dotacions dels Bombers, diverses patrulles de la Policia Local i el SEM.

Els Mossos d'Esquadra per ara no confirmen que sigui una mort violenta però ja està essent investigada per part de l'Àrea d'Investigació Criminal.

L'autòpsia haurà de determinar com s'ha produït la mort. Però fonts properes al cas, asseguren que hi ha signes compatibles amb la violència i que per tant es tractaria d'un assassinat.

A dins del domicili, els investigadors han localitzat una plantació de marihuana.

L'habitatge es troba a la urbanització de Lloret Blau, a tocar de Vidreres.

De moment, no s'ha pogut identificar l'home que s'ha trobat estès a terra de la casa de Lloret Blau i continuen les tasques per saber de qui es tracta.

El mòbil del crim s'apunta que estaria relacionat -en haver trobat el cultiu- per tràfic de drogues. De moment però totes les hipòtesis romanen obertes.



Un altre mort amb marihuana, a Flix

Avui es Mossos Agents també han informat de la mort violenta d'un home a Flix (Tarragona) En aquest cas s'ha trobat el cos sense vida d'un jove enmig d'una plantació de marihuana situada en un mas del Parc Natural de Sebes, al terme municipal de Flix. Un home de 26 anys i nacionalitat espanyola.que estava estirada al terra i presentava lesions.

Els agents de l'Àrea d'Investigació Criminal de la DIC de les Terres de l'Ebre s'han fet càrrec de la investigació.

Tot i la coincidència que ambdós han aparegut amb plantacions a la vora, per ara, els Mossos no veuen connexió entre les dues morts.

Crims del 2020 Girona

Si finalment, la policia confirma oficialment que és un crim, aquest seria el quart crim de l'any a la província.

El primer va produir-se a Puigcerdà. Els Mossos d'Esquadra van detenir a principis de febrer a matinada a Girona el presumpte autor dels fets. El sospitós de matar el dia 1 de febrer un paleta és un home de 33 anys i nacionalitat moldava. L'acusat hauria clavat una pallissa a la víctima i l'hauria estrangulat després de cometre un robatori. La víctima era un veí de Puigcerdà, de nacionalitat romanesa i de 62 anys. L'autòpsia haurà de confirmar la causa de la mort.

El segon va tenir lloc a Figueres. En aquest cas, els Mossos també van poder detenir el presumpte autor dels fets, el porter d'un pub. Els fets van tenir lloc el 15 de febrer al carrer Manuel de Falla de la capital empordanesa al voltant de les quatre de la matinada la víctima s'hauria enfadat amb el detingut perquè aquest no el deixava entrar al local pel seu estat d'embriaguesa, i per això se li va llençar a sobre amb un got de vidre trencat. El porter es va defensar de l'atac i en un moment de l'enfrontament hauria donat un cop de puny tan fort a la víctima que el va fer caure a terra. L'home va quedar inconscient, i unes hores després va morir a l'hospital Josep Trueta de Girona. La víctima era un home de 52 anys d'Avinyonet. El detingut després de passar a disposició judicial va quedar amb llibertat i la causa està oberta per un delicte d'homicidi imprudent.

Pel que fa al tercer crim va ser de caràcter masclista. Un home va matar la dona a l'Escala i posteriorment es va suïcidar. Els fets van passar durant l'estat d'alarma, el 27 de maig. La parella estava en procés de separació i la relació s'havia enterbolit per la disputa per l'immoble, situat al passatge de Vilabertran. La víctima va aparèixer tapada amb una cortina al jardí. Al mateix lloc, sobre el cadàver, l'home hauria deixat una nota manuscrita reconeixent els fets. L'home no tenia antecedents per violència domèstica