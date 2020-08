Els Mossos investiguen la mort d'un home que han trobat cremat dins d'un habitatge de Lloret

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que s'ha trobat aquest migdia cremat dins d'un habitatge de Lloret de Mar.

Els Bombers han anat pels volts de la una del migdia a apagar un foc en una casa del carrer Tordera de Lloret després de l'avís d'un veí de la zona. Un cop extingit l'incendi, el cos d'emergències ha trobat el cadàver d'un home dins de l'immoble.

Al lloc s'han desplaçat cinc dotacions dels Bombers, diverses patrulles de la Policia Local i el SEM.

Els Mossos d'Esquadra per ara no confirmen que sigui una mort violenta però ja està essent investigada per part de l'Àrea d'Investigació Criminal.

L'autòpsia haurà de determinar com s'ha produït la mort. Però fonts properes al cas, asseguren que hi ha signes comptatibles amb la violència.

A dins del domicili, els investigadors han localitzat una plantació de marihuana.

L'habitatge es troba a la urbanització de Lloret Blau, a tocar de Vidreres.

De moment, no s'ha pogut identificar l'home que s'ha trobat estès a terra de la casa de Lloret Blau i continuen les tasques per saber de qui es tracta.

En cas que es confirmi que és mort violenta, el mòbil del crim s'apunta que estaria relacionat -en haver trobat el cultiu- per tràfic de drogues. De moment però totes les hipòtesis romanen obertes.