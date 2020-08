Breda anuncia la suspensió de la Festa Major i la Fira de l'Olla

L'Ajuntament de Breda va anunciar ahir la cancel·lació dels actes de la Festa Major –que s'havia de celebrar del 4 al 8 de setembre– així com la Fira de l'Olla –prevista entre el 10 i 11 d'octubre. En un comunicat, la Corporació va subratllar que «els actes programats no són compatibles amb les recomanacions i mesures decretades en les darreres dates, fet pel qual s'ha decidit aquesta suspensió». L'Ajuntament afegeix que «veient l'empitjorament de la situació arreu del territori en les darreres setmanes s'ha decidit no continuar endavant per evitar qualsevol risc de contagi i/o rebrot». Uns arguments que repeteixen en el cas de la Fira de l'Olla.