Investiguen si la mort d'un home en una casa cremada a Lloret de Mar és un crim

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que els Bombers van trobar ahir al migdia en l'interior d'un habitatge incendiat de Lloret de Mar. Els Bombers van rebre l'avís del foc en un immoble del carrer de Tordera a les 12.51 hores. L'avís el va fer un veí després de veure sortir fum de l'habitatge. Fins al lloc s'hi van traslladar cinc dotacions de Bombers. Quan van poder entrar a l'habitatge durant les tasques d'extinció, van veure el cos de l'home i van alertar els Mossos d'Esquadra. Segons fonts del cas, el cos tenia signes compatibles amb una mort violenta però totes les hipòtesis estan obertes. Una de les hipòtesis de la investigació és que es pugui tractar d'un assumpte de drogues.

Els agents dels Mossos van comprovar, posteriorment, que el cadàver presentava signes de criminalitat. La mort està essent investigada per agents de l'Àrea d'Investigació Criminal que ha decretat secret de sumari. L'autòpsia haurà de determinar com s'ha produït la mort. A dins del domicili, els investigadors han localitzat una plantació de marihuana. L'habitatge es troba a la urbanització de Lloret Blau, a tocar de Vidreres. Els agents no han identificat la víctima, tot i que treballen amb la hipòtesi que el mòbil del crim pugui estar relacionat amb el tràfic de drogues.



Un assassinat a Flix

Els Mossos també van informar de la mort violenta d'un home ahir a Flix (Tarragona). En aquest cas es va trobar el cos sense vida d'un jove enmig d'una plantació de marihuana situada en un mas del Parc Natural de Sebes. La víctima era un home de 26 anys i nacionalitat espanyola.

Els agents de l'Àrea d'Investigació Criminal de les Terres de l'Ebre s'han fet càrrec de la investigació. Tot i la relació de les dues morts amb les drogues, de moment no hi ha vinculacions entre els dos casos.