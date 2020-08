L'alcalde de Fogars titlla els ecologistes de «sectaris» per qüestionar els treballs de la Tordera

L'alcalde de Fogars de la Selva, Josep Vilà, sembla lleugerament molest amb els quatre grups ecologistes –Plataforma per la Salvaguarda del Montseny, Ecologistes en Acció, Lliga per la defensa el patrimoni natural i SEO/BirdLife– que van presentar un escrit a l'Ajuntament qüestionant les tasques que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Ajuntament havien pactat sobre l'escullera del riu Tordera a l'església de Sant Cebrià.

En una carta de tres pàgines dirigida a la Plataforma per la Salvaguarda del Montseny, que s'ha publicat al Facebook de l'Ajuntament, el batlle –que ocupa el càrrec des de 1979– acusa els grups ecologistes de fer «afirmacions falses» i d'«amenaçar l'alcalde i l'equip de govern amb accions penals». Vilà subratlla que l'escrit que els ecologistes van presentar usava «un llenguatge demagògic» i tenia «manca de proves» per qüestionar els treballs que l'ACA i l'Ajuntament havien pactat.

El batlle insisteix que «fa anys» que s'alerta a l'ACA de l'acumulació de 20.000 arbres a la llera de la Tordera i per això titlla d'«ecologisme sectari» el posicionament dels ecologistes i els recrimina que «de lliçons mediambientals, ben poques». Vilà nega que hi hagi espècies de tortuges o abellerols en les zones on es volen fer els treballs i insisteix que el temporal Gloria va causar que l'acumulació d'arbres es convertís en una massa boscosa per la qual van demanar una «tal·la selectiva d'arbres» a l'ACA.

Finalment, Vilà assegura que l'Ajuntament va encarregar un informe tècnic que avala l'actuació de netejar la llera del riu i apunta que «si no s'actua immediatament, un nou episodi meteorològic com el Gloria podria enviar l'eslgésia anés a parar al delta del riu Tordera».