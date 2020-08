Una avaria al sistema d'electrificació d'Adif a Palautordera talla la circulació ferroviària a l'R2 Nord

Una avaria al sistema d'electrificació d'Adif a la subestació de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) provoca aquest diumenge al vespre la interrupció del trànsit ferroviari a la línia de Rodalies R2 Nord entre Cardedeu i Maçanet, fet que també afecta la circulació de la línia de Mitjana Distància R11. Segons informen des de Renfe, la incidència s'ha detectat a les 19.45 h i ha deixat un tren aturat entre Maçanet i Breda (Selva), amb uns 150 passatgers al seu interior. També hi ha dos trens a les estacions de Cardedeu i Llinars que no poden continuar el seu trajecte. A resultes de la incidència, Protecció Civil ha activat el Pla Ferrocat en fase d'alerta. Renfe treballa per habilitar un servei alternatiu per carretera.