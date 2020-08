Els Bombers fan diverses sortides a Caldes de Malavella i Hostalric per incidències relacionades amb les pluges

Els Bombers de la Generalitat estan fent aquest diumenge a la tarda diverses sortides a Caldes de Malavella (Selva) i Hostalric per atendre incidències relacionades amb les pluges fortes que cauen a la zona.





Plou fort a la comarca de la Selva i #bomberscat tenim avisos per inundacions, caiguda d'arbres i d'estructures a Caldes de Malavella i Hostalric. https://t.co/C9TeMEiJHO — Bombers (@bomberscat) August 30, 2020

Des de poc després de les 17 h, els Bombers han rebut una desena d'avisos de veïns que advertien de la inundació de plantes baixes d'alguns domicilis, així com també d'alguna petita esllavissada i caigudes d'arbres. També han rebut trucades per l'aixecament d'algunes tapes de clavegueram del carrer per l'acumulació d'aigua. A la C-35 a, han intervingut per tallar un arbre que estava a punt de caure.