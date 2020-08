Els Bombers reben una vintena d'avisos per incidències relacionades amb les pluges a la demarcació de Girona

Els Bombers de la Generalitat han rebut aquest diumenge, entre les 16.30 h i les 19 h, un total de 19 avisos per incidències relacionades amb les pluges a la demarcació de Girona.





Plou fort a la comarca de la Selva i #bomberscat tenim avisos per inundacions, caiguda d'arbres i d'estructures a Caldes de Malavella i Hostalric. https://t.co/C9TeMEiJHO — Bombers (@bomberscat) August 30, 2020

El gruix d'actuacions se centra a(Selva), d'on els Bombers han rebut 12 trucades per inundacions a plantes baixes de domicilis, així com algun cas d'esllavissades lleus i caigudes d'arbres.Els cossos d'emergències també han rebut tres avisos d'incidències provocades per les pluges a(Gironès), dos a(Baix Empordà), un a(Garrotxa) i un aEn aquest últim cas, els Bombers han intervingut a la C-35 per tallar un arbre que estava a punt de caure.