Lloret suspèn la Marxa de les Platges

L'Ajuntament ha decidit anul·lar la Marxa popular de les Platges que s'havia de celebrar el 27 de setembre. La situació de pandèmia ha portat els organitzadors a prendre aquesta difícil decisió, tot i que creuen que és el més responsable i prudent. Tant el consistori com l'entitat Xino-Xano han valorat diferents alternatives i han demorat al màxim la decisió, però finalment creuen que és «el més encertat», de manera que se centraran a reprendre la caminada el 2021, sempre que la situació ho permeti.

La Marxa de les Platges de Lloret de Mar és un recorregut popular d'onze quilòmetres pel litoral del municipi, que cada any compta amb uns 1.500 participants.



Calendari 2020-2021

Pel que fa a la resta d'activitats del calendari del Xino-Xano per aquesta temporada, l'entitat i l'Ajuntament treballaran colze a colze per intentar poder-les organitzar aplicant totes les mesures de la covid-19 necessàries per minimitzar al màxim el risc de contagi.