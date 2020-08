Els veïns de Santa Coloma Residencial, indignats per la tala d'arbres a la urbanització

Un grup de veïns de la urbanització de Santa Coloma Residencial protesta per una «tala d'arbres indiscriminada» a la zona de la Font de l'Alemany. Expliquen que fa una setmana l'empresa subcontractada pel Consell Comarcal va iniciar les tasques que havien de representar la neteja de les franges perimetrals per a la prevenció d'incendis, però asseguren que en comptes de netejar-se les zones de matolls i sotabosc properes als accessos de la urbanització, «s'estan carregant el pulmó verd» de bosc que hi havia a la zona amb una tala d'arbres «indiscriminada».

Una de les veïnes afectades, Fiona Puigdemont, manifesta que els treballs van començar fa una setmana: «En comptes de netejar les zones de sotabosc, s'estan carregant tots els arbres i n'hi ha que són roures, per exemple, que tenen més de cinquanta anys». Puigdemont afegeix que l'actuació que estan realitzant «no té cap mena de sentit perquè no han fet res a la zona perimetral però s'han carregat la zona de bosc, això és un crim perquè ens estan deixant sense zona verda», critica. Aquesta veïna manifesta que «estem totalment a favor de la prevenció d'incendis» però critica que l'actuació que s'està duent a terme «incompleix del tot la Llei de prevenció d'incendis de les urbanitzacions perquè les sortides marcades en cas d'incendi no hi són, les franges perimetrals tampoc i, en canvi, ens treuen tots els arbres de la zona verda».

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners té delegades les competències forestals al Consell Comarcal de la Selva. Tot i això, els veïns demanen la intervenció de l'alcaldessa perquè «aturi aquest crim ambiental». «Demanem que s'ho vingui a mirar una persona experta, de veritat que s'estan carregant arbres de fa cinquanta anys i això no té res a veure amb netejar el bosc, això ho fan per vendre la llenya, fer biomassa i tot plegat, perquè la normativa parla de distància de cinc metres entre arbres, i hi ha parcel·les que les han deixat com un desert, sense ni un arbre», critica Puigdemont, que qüestiona «per què han començat pels arbres i no per les franges perimetrals?».



Parcel·les privades

A banda de «netejar» les zones comunitàries, els veïns de la urbanització que tenen parcel·les han rebut una carta del Consell informant-los que tenen un mes per realitzar les neteges pertinents o rebran una sanció econòmica de 700 euros. Germán Sánchez, veí de la urbanització, explica que «no s'ha donat prou temps per actuar»: «Estem enmig d'una pandèmia, en ple agost i tenim trenta dies per fer-ho quan encara hi ha molta gent de vacances. Jo tinc sis arbres, si he de deixar vuit metres entre ells, em quedo amb un de sol... I després el sotabosc i els matolls, això no ho netegen», apunta Sánchez. Aquest veí explica que han protestat a l'alcaldessa, Susagna Riera, i també al Consell Comarcal: «Tots es passen la pilota però ningú fa res i ens estem quedant sense bosc. Això és indignant». Sánchez insisteix que «una cosa és tenir el bosc net i l'altra, destrossar-nos la fauna i la flora... Pensa que s'ho han carregat tot».