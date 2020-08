Dos intoxicats per fum en un incendi d'una cuina a Lloret.

Aquest és el resultat d'un foc que s'ha declarat de matinada al número 5 del carrer Lleida de la localitat costanera.

Els Bombers han rebut l'avís quan faltaven quatre minuts per tres quarts d'una, s'han activat amb dues dotacions i en arribar, han trobat que la Policia Local de Lloret havia gairebé sufocat totes les flames amb un extintor.

L'incendi s'ha produït perquè ha cremat una olla i les flames han afectat la vitroceràmica i un armari. Els Bombers han rematat el foc i revisat la cuina.

El SEM per la seva banda ha atès dues persones que hi havia a la casa. Les quals han patit una intoxicació lleu per fum i s'han traslladat amb ambulància fins a l'hospital comarcal de Blanes.