Alliberen a Lloret una dona a qui la parella obligava a prostituir-se

La Policia Nacional va alliberar a Lloret una dona a qui la parella obligava a prostituir-se. L'home que ha acabat detingut pels fets la tenia molt controlada, la maltractava i l'obligava a exercir la prostitució a Lloret de Mar i Blanes, tant en clubs de cites com a la carretera que uneix les dues localitats. Tant la víctima com l'arrestat tenen entre 30 i 35 anys i són de nacionalitat romanesa.

La Policia Nacional assegura que amb la detenció s'ha posat fi a 10 anys de contínues pallisses i amenaces de mort del detingut cap a la dona. La víctima va ser descoberta pels mateixos agents de la Policia Nacional en tasques de prevenció de l'explotació sexual que feien per la comarca de la Selva. Segons els va relatar la dona, la sotmetia a un control estricte que li impedia desplaçar-se a qualsevol lloc si no anava acompanyada del detingut. No li permetia tenir telèfon mòbil ni relacionar-se amb altres persones.

El detingut li propinava a més, continus maltractaments físics i psicològics a vegades violents. Això li va causar la pèrdua de la parla i l'impediment d'ingerir aliments, durant diversos dies després d'un episodi d'estrangulament. La investigació va començar a mitjans d'agost després de tenir-se coneixement recentment de la dramàtica situació que aquesta dona estava patint.

Aquesta operació s'emmarca dins del Pla de la Policia Nacional contra el Tràfic d'Éssers Humans amb l'objectiu d'Explotació Sexual, engegat el 2013, i que va donar lloc a la creació de la Brigada Central contra el Tràfic d'Éssers Humans, adscrita a la comissaria General d'Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional. Els agents, un cop van assegurar la protecció de la víctima, la setmana passada van detenir la seva parella, que residia a la mateixa localitat de la Costa Brava.



Aïllada i maltractada

Segons els investigadors, la parella feia deu anys que convivia. La mateixa víctima va explicar als agents en el moment de localitzar-la a la carretera exercint la prostitució que estava molt espantada. Concretament els va relatar que patia tota mena de maltractaments i que ell li feia un control tan fort que no la deixava sola mai, no tenia telèfon mòbil, l'acompanyava a qualsevol lloc on es desplacés. S'ha de dir que aquestes visites de prevenció que fa la policia a les prostitutes que exerceixen a la carretera no sempre acaben donant fruits, però en aquest cas van trobar-se, diuen els investigadors, amb una dona desesperada que a poc a poc els va explicar la seva història.

Els va relatar les seves vivències i com el seu explotador també li impedia relacionar-se amb altres persones, a més de quedar-se íntegrament amb la recaptació que ella obtenia. A banda dels repetits episodis de maltractaments de què era objecte la dona, el detingut usava el xantatge emocional.



Xantatge amb la filla

Concretament, li deia que no tornaria a veure la seva filla de quatre anys -és de la parella que l'explotava sexualment- i que residia a Romania amb els avis paterns si denunciava els fets. Per tant, la víctima vivia en una situació de por i angoixa permanent.

Els investigadors, un cop fetes les comprovacions pertinents, al cap de tres dies, van procedir a la detenció del presumpte autor i parella de la víctima. Es van assegurar que la filla de la parella estava segura a Romania, on residia, mentre que la dona, un cop alliberada, es va traslladar fins a un parador segur.



Actuació dels Mossos

Com que en aquesta investigació també es produïa un presumpte delicte de violència contra la dona, la Policia Nacional ho va posar en coneixement dels Mossos d'Esquadra. Els agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Blanes van col·laborar activament amb el cas, ja que es van encarregar de la corresponent valoració de risc de la dona, a través de l'atestat policial per aquest fet.