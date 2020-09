Un ballarí blanenc, seleccionat pel programa de dansa PAR

El ballarí blanenc Àlex Vázquez, de 18 anys, ha estat seleccionat per formar part del Programa d'Alt Rendiment en Dansa del Centre Cultural de Terrassa. El programa, dirigit a joves d'entre 15 i 22 anys, compta amb la direcció de Rodolfo Castellanos –exballarí principal del Ballet Nacional de Cuba i exprofessor del Royal Ballet i l'English National Ballet de Londres. De totes les persones que s'han presentat al programa, que ha hagut de fer audicions per via telemàtica, s'ha seleccionat un total de 25 alumnes que es formaran durant un any.