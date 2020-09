Denuncien l'acomiadament de dos treballadors amb discapacitat de l'empresa de residus NORA

D'ençà que NORA es va convertir en una empresa de titularitat pública al 100% –és propietat del Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Blanes– els maldecaps entre la directiva i els treballadors han sigut incessants (denúncies per incomplir el conveni, protestes per les retallades laborals i fins i tot un brot de casos de covid-19). Ara, el sindicat Comissions Obreres (CCOO) denuncia que l'empresa –que ofereix el servei de recollida d'escombraries en la majoria de municipis de la comarca– ha acomiadat dos treballadors a causa de la discapacitat física que tenen. Ambdós han portat el cas als jutjats.

Des del sindicat apunten que en el primer cas es tracta d'un operari amb un 33% de discapacitat vinculat intermitentment a l'empresa des de fa cinc anys i que ocupava càrrecs de peó i palista de compostatge: «En tot aquest temps el treballador ha desenvolupat les tasques encomanades de forma satisfactòria». Des de CCOO afegeixen que l'han acomiadat argumentant «incapacitat sobrevinguda». «El treballador tenia una discapacitat reconeguda del 33% i se li ha fet un acomiadament com si fos una discapacitat sobrevinguda i nosaltres considerem que això és una discriminació per raons de discapacitat perquè és un acomiadament que, ja no és que ignori l'estatut dels treballadors, és que viola la constitució», va explicar el portaveu de CCOO, Pau Gàlvez ahir en declaracions a Ràdio Girona-SER.

El segon cas també es tracta d'un treballador vinculat a l'empresa des de fa cinc anys. El sindicat destaca que el treballador va tenir una ruptura de tendó l'any 2019 i que actualment ha iniciat un procediment judicial perquè se li reconegui com a malaltia professional. CCOO afirma que «ha estat acomiadat després de rebutjar una proposta de reducció de jornada i sou».

«Mesures de pressió»

Interpel·lat sobre aquests fets, el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, explica que «un d'ells va proposar fer mitja jornada i cobrar la jornada completa, això és inviable per a l'empresa i per això es va optar per acomiadar-los». Segons Balliu, que assegura que la directiva actual «té plena confiança», aquestes denúncies responen a una «mesura de pressió» de cara a la negociació entre els treballadors i l'empresa per refer el conveni col·lectiu.