Desallotgen els treballadors d'una empresa d'automoció de Maçanet per un incendi

Els serveis d'emergència han desallotjat aquest matí els treballadors d'una empresa d'automoció de Maçanet per un incendi.

El foc però no s'ha desenvolupat per tota la nau, sinó que ha afectat només una xemeneia.

Aquest succés també ha deixat dos ferits, un dels quals ha patit una intoxicació lleu per inhalació de fum i el SEM l'ha traslladat amb ambulància a l'hospital Santa Caterina de Salt. Els efectius del SEM també han atès un altre treballador, però ha rebut l'alta in situ.

L'incendi s'ha declarat pels volts de dos quarts de nou a l'empresa Trety, situada al paratge de la Creu de Maçanet de la Selva.

Els Bombers hi han derivat cinc dotacions al servei i fins al lloc també s'hi han desplaçat el SEM i els Mossos d'Esquadra.

El foc ha obligat a desallotjar una nau d'aquesta empresa que es dedica al món de l'automoció i fabrica complements.

El foc s'ha centrat en una zona on hi ha un forn però en arribar els Bombers ja estava mig apagat, arran del sistema antiincendis. Han treballat per acabar-lo d'extingir i a les nou i un minut, ja s'ha donat per apagat.

Els Bombers han revisat la zona i finalment, han certificat que havia cremat una xemeneia.

Un cop donat per extingit, els treballadors de la planta de Maçanet han pogut tornar a treballar.