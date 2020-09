Demanen la restauració del medalló de Cinto Verdaguer

El grup de Lloret En Comú-Podem demana a l'equip de govern que restauri el medalló dedicat a Mossèn Cinto Verdaguer, ubicat a Sant Pere del Bosc. L'agrupació defensa que cal una «actuació immediata», ja que es tracta d'una obra que, segons la formació, «és patrimoni municipal, signada per Eusebi Arnau, i està completament degradada». Des dels comuns manifesten que «l'Ajuntament sempre s'excusa en què és una propietat privada, però no podem permetre que es perdi el nostre patrimoni perquè és important per al municipi».