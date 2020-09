Desallotgen els treballadors d'una empresa d'automoció de Maçanet per un incendi

Un incendi va obligar ahir a desallotjar els treballadors d'una empresa dedicada als complements del sector de l'automoció de Maçanet de la Selva.

El foc es va saldar també amb tres dels empleats ferits. Només un d'ells, però, va necessitar atenció hospitalària. La resta van rebre l'alta per part del SEM al mateix lloc dels fets. Els danys també van ser materials. Les flames van destrossar una màquina i una xemeneia d'una de les naus industrials de la fàbrica Trety.

L'incendi es va declarar pels volts de dos quarts de nou del matí a l'empresa del sector de l'automoció que està situada al paratge de la Creu de Maçanet de la Selva, a prop de l'autopista AP-7. És una empresa molt coneguda a la demarcació.

Els Bombers van destinar quatre dotacions a l'extinció del foc d'indústria. En paral·lel, al lloc dels fets també s'hi van desplaçar ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d'Esquadra de Santa Coloma.

Arran del foc, els serveis d'emergència van desallotjar els treballadors. El foc va tenir lloc en una de les naus de la fàbrica d'automoció i que compta amb dues plantes. El foc, segons els Bombers, es va centrar en una zona on hi ha un forn. Quan els efectius d'extinció d'incendis hi van arribar es van trobar que l'incendi ja estava mig apagat, ja que l'empresa compta amb un sistema antiincendis. Amb tot, els Bombers van haver d'acabar d'extingir les flames i a les nou hores del matí i un minut, ja el van donar per apagat.

Mentre això passava, el SEM va atendre tres treballadors que van resultar ferits. Van patir problemes per haver inhalat fum. Un d'ells va patir una intoxicació lleu i el SEM el va traslladar amb una ambulància fins a l'hospital Santa Caterina de Salt. Els efectius mèdics també van atendre els altres dos empleats, però en aquest cas van rebre l'alta in situ.

Posteriorment, els efectius de salvament van estar revisant la zona de la nau afectada. Van comprovar que les flames havien destrossat dues coses: una xemeneia i una màquina.

Finalment, els Bombers van donar per segura la nau i amb el foc extingit, els treballadors de la planta de Maçanet van poder tornr al seu lloc de feina i continuar el dia com si no hagués passat res. Per sort, en aquest cas el foc no es va desenvolupar per totes les instal·lacions i només va afectar els dos elements de la gran nau.