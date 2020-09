El Govern aporta 388.000 euros pel Museu Etnològic del Montseny

El Govern de la Generalitat ha autoritzat la concessió d'una subvenció a l'Ajuntament d'Arbúcies, per un import de 388.472 euros, per al finançament de les obres de remodelació i ampliació del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, durant el període 2020-2021. El Museu Etnològic del Montseny està situat en el centre històric d'Arbúcies, en l'edifici conegut popularment com La Gabella. Aquest edifici que és del segle XVII va ser adquirit per l'Ajuntament d'Arbúcies l'any 1974.

L'any 1983 es va crear la Fundació Pública Museu Municipal d'Arbúcies. Segons la Generalitat, la perspectiva actual de treball del museu abasta la recerca, la conservació i la difusió patrimonial, però amb una dinàmica d'actuació territorial i comunitària.

L'Ajuntament d'Arbúcies va adquirir als anys noranta edificis annexos a l'edifici històric destinats a ampliar el museu. Actualment s'ha decidit des de l'Ajuntament realitzar obres de remodelació i ampliació del museu per adaptar-lo a les demandes i perspectives de la societat del segle XXI. Aquest programa de millores preveu dues grans intervencions que han estat seleccionades per ser finançades dintre dels ajuts FEDER 2014-2020.



La remodelació

La primera intervenció consisteix en la remodelació museogràfica de la tercera planta del museu, en l'àmbit dedicat a la societat industrial. La segona intervenció incideix en la remodelació museogràfica de tres de les actuals sales de la planta baixa del museu amb l'objectiu d'ampliar l'espai dedicat a la societat medieval i a la presentació dels fons arqueològics de Montsoriu; i la construcció d'un nou edifici annex a l'edifici històric de la Gabella, a partir de l'enderrocament de diferents edificis actualment en runes propietat de l'Ajuntament d'Arbúcies. L'objectiu de l'administració és convertir el museu en l'eix d'un programa turístic centrat en el patrimoni monumental i arqueològic.