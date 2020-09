Busquen dues càmeres robades a uns investigadors a la Cellera

L'Ajuntament de la Cellera de Ter està buscant dues càmeres de fototrampeig –disparen fotografies quan detecten moviment– que van robar la setmana passada. Segons el consistori, les càmeres són propietat del grup d'educació ambiental El Meandre, que les usava per investigar espècies en l'entorn del bosc de Bechdejú. En un missatge a través de les xarxes socials, apel·len als lladres perquè les retornin al seu lloc: «Si us plau, si algú sap on es troben que es posi en contacte amb l'Ajuntament o, simplement, les deixi allà anònimament».