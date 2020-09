Una cinquantena de treballadors de NORA protesta davant la seu del Consell Comarcal

La pandèmia mundial, de moment, no atura la llibertat d'expressió. Almenys no l'ha aturat a Santa Coloma de Farners, on ahir una cinquantena de treballadors de l'empresa de neteja viària i recollida de residus NORA es va concentrar davant la seu del Consell Comarcal de la Selva per reclamar millores laborals. La d'ahir va ser la primera de les tres concentracions que ha iniciat el col·lectiu sota l'empenta de Comissions Obreres (CCOO). Emmascarats i amb tot el distanciament necessari, els treballadors es van concentrar a les 13.30 hores lluint pancartes amb el lema «Prou abusos! Conveni, ja!» per reclamar una negociació per reformar el conveni col·lectiu –el darrer conveni va ser aprovat l'agost del 2017 i tenia una vigència de dos anys.

«De moment cap polític s'ha posat en contacte amb nosaltres. Ens agradaria poder asseure'ns en una taula amb tots ells, l'empresa i els representats polítics, perquè al final això és una empresa pública», defensen els representants sindicals de CCOO. El sindicat ha convocat dues concentracions més –el 9 de setembre a les 13.30 davant l'ajuntament de Sils i el 16 de setembre davant l'ajuntament de Riudellots a la mateixa hora– i anuncia una vaga a partir del 24 de setembre si no se'ls escolta.



Desavinences amb la direcció

La companyia –de titularitat compartida entre l'Ajuntament de Blanes i el Consell Comarcal– gestiona la recollida de residus i neteja viària d'una vintena de municipis de la comarca. Fa uns mesos, però, que la tensió és vigent entre la direcció de l'empresa i el cos de treballadors, que ha denunciat en diverses ocasions a l'empresa.

La darrera desavinença entre la plantilla i la direcció s'ha conegut aquesta setmana, després que el sindicat hagi denunciat l'acomiadament «improcedent» de dos treballadors amb discapacitat física que han portat el cas als tribunals. Segons el sindicat, l'empresa «s'acull a les interpretacions que li convenen del conveni, però l'incompleixen totalment». Abans d'aquests acomiadaments, CCOO va denunciar a inspecció de treball la gestió de l'empresa després de conèixer un brot de covid-19 entre la plantilla del torn de nit. Anteriorment també havien denunciat l'ús de les taquilles o l'incompliment del conveni de treballadors fixos discontinus que havien sigut acomiadats.