Una excavadora provoca una fuita de gas a Santa Coloma de Farners

Una retroexcavadora va malmetre ahir una canonada i va provocar una fuita de gas a Santa Coloma de Farners. Els fets es van produir al migdia, pels volts de dos quarts de dotze. La companyia de subministrament d'aigua feia una actuació en un camí a tocar de la carretera vella de Girona i la màquina va perforar el tub soterrat per error. Arran del succés es van activar els diversos cossos d'emergències: Policia Local i Bombers. El tub del gas en qüestió, d'uns 150 centímetres de diàmetre, es trobava en un camí de sorra i soterrat a un metre de profunditat. Els Bombers van treballar per aturar la fuita i posteriorment, la companyia de gas es va personar a lloc per tancar diverses vàlvules i procedir a la pertinent la reparació. La canonada perforada porta el gas de Santa Coloma fins a la urbanització de Santa Coloma residencial i Vallcanera, a Sils.