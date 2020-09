Els restaurants de Tossa perden el 25% de clients durant juliol i agost

Els bars i restaurants de Tossa de Mar han registrat un 76,8% de l'ocupació que van registrar durant els mesos de juliol i agost de l'any passat. Això vol dir pràcticament una quarta part menys de clients dels que hi va haver durant l'estiu del 2019 als restaurants de Tossa de Mar. Així ho va anunciar ahir l'Ajuntament de Tossa de Mar després de consultar les dades amb el sector. Des del consistori es mostren satisfets amb les xifres assolides, ja que les expectatives eren molt «menors» i preveien un impacte més gran. Durant aquest estiu, la majoria d'hotels grans que hi ha al municipi no han obert per les baixes previsions de turisme. Des del consistori creuen que la campanya «Retroba't amb Tossa», protagonitzada pel model Andrés Valencoso, ha estat un encert que ha permès incentivar el turisme de proximitat.

D'altra banda, la corporació va presentar ahir la campanya gastronòmica de «La Cuina del Cim i Tomba», el plat típic de Tossa, que se celebra cada any a la població durant tot el mes de setembre amb l'objectiu d'allargar la temporada.