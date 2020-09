Els tres mossos detinguts a Santa Coloma de Farners per la trama de tràfic de drogues no declaren a comissaria

Els tres Mossos d'Esquadra detinguts aquest dijous a Santa Coloma de Farners en el marc d'un operatiu de la Divisió d'Afers Interns (DAI) per la seva suposada vinculació amb una trama de tràfic de marihuana no han declarat a la comissaria. Segons fonts consultades per l'ACN, després de la detenció, els han traslladat a la comissaria de les Corts de Barcelona on aquesta tarda, assistits pels seus advocats, s'han acollit al dret a no declarar. Almenys dos dels agents treballaven, precisament, investigant el narcotràfic, sobretot de marihuana. Els tres mossos, i dos detinguts més, estan pendents de passar a disposició judicial.

La investigació de la DAI apunta que els tres Mossos d'Esquadra, en coordinació amb traficants, desviaven i sostreien marihuana decomissada i en dipòsit policial. Segons fonts consultades per l'ACN, Afers Intens sospita que, per evitar que els descobrissin i encobrir la desaparició de la droga, els policies falsejaven atestats per fer veure que s'havia destruït la marihuana.

Aleshores, a través de terceres persones implicades en la trama, la venien i la tornaven a posar en circulació. Segons la investigació, a més, els Mossos d'Esquadra, en connivència amb els traficants, s'encarregaven d'expulsar els traficants que els hi feien competència per garantir l'exclusivitat del tràfic de drogues.

L'operatiu de la DAI desplegat aquest dijous al matí a Santa Coloma de Farners s'ha saldat amb cinc detinguts; els tres mossos, un home i una dona. Als agents els han arrestat com a suposats autors de delictes de revelació de secrets, organització criminal, contra la salut pública i denegació i omissió del deure de perseguir delictes.

Després de detenir-los, els han traslladat a la comissaria de les Corts de Barcelona, on aquesta tarda estava prevista la declaració policial. Els tres policies, assistits pels seus advocats, s'han acollit al dret a no declarar i han quedat sota custòdia dels Mossos pendents de passar a disposició judicial.

Segons fonts consultades per l'ACN, almenys dos dels mossos detinguts es dedicaven, precisament, a investigar el narcotràfic.