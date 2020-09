La policia deté dues persones per un robatori en un edifici de Fenals

La Policia Local va detenir ahir dos homes acusats de robatori en un habitatge de Fenals. Els fets es van produir a la tarda a l'edifici Riviera, a l'avinguda Amèrica, segons va avançar l'emissora local Nova Ràdio Lloret. L'avís del robatori el va fer una veïna de l'edifici de davant quan va veure que dues persones estaven en un balcó intentant forçar la porta per entrar en un habitatge. La dona ho va gravar tot mentre seguia connectada via telefònica amb els agents per anar-los indicant què passava. Segons fonts policials, la principal hipòtesi és que els dos lladres haurien baixat des del terrat de l'edifici fins al balcó de l'àtic, on volien entrar a robar. Quan s'haurien adonat que els gravaven haurien fugit i s'haurien refugiat al tercer pis del mateix bloc. Els agents van esbotzar la porta d'aquest pis i els van trobar a dins d'un armari.