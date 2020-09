Un informe tècnic desacredita la tala d'arbres de Santa Coloma Residencial

La indignació dels veïns de la urbanització de Santa Coloma Residencial pels treballs forestals que han representat una tala d'arbres considerable a la zona de la Font de l'Alemany continua. L'Associació de Veïns ha encarregat un informe d'avaluació a un enginyer tècnic forestal que qüestiona que els treballs que s'han realitzat a la zona responguin a tasques forestals de prevenció d'incendis.

L'informe, al qual ha tingut accés aquest diari, posa de manifest que «l'operativa dels treballs en aquesta zona respon més a un aprofitament que a uns treballs de prevenció d'incendis en zona verda». El document destaca que la tallada es concentra en els pins pinyoners de grans dimensions i els roures, deixant en peu pins petits, pins pinastres i que l'espaiament entre els arbres que queden en peu és excessiu quan es tracta de roures, entre d'altres. El tècnic alerta que «els treballs de manteniment de la franja exterior de protecció no s'han realitzat» i afegeix que «s'haurien d'haver realitzat abans dels treballs de manteniment de la zona verda». L'informe conclou de manera contundent que «els treballs forestals de prevenció d'incendis que s'estan realitzant no són els més adequats per a aquesta zona verda» i que «la natura i característiques que presenta farien més adients uns treballs més moderats».

Per l'Associació de Veïns de Santa Coloma Residencial, l'informe és un indicatiu «que els treballs que s'han fet són totalment desproporcionats», apunta la seva portaveu, Fiona Puigdemont. D'altra banda, el grup municipal de la CUP s'ha sumat a les crítiques per l'actuació que s'ha realitzat: «No, no s'estan netejant les franges perimetrals! Segons comentaris del propi consistori no ho estan fent perquè no hi ha prou diners per fer-ho tot». Els cupaires destaquen que «si els arbres són grossos i el bosc està net el perill d'incendi és mínim» i critiquen que l'actuació –duta a terme pel Consell Comarcal– «no s'hagi consensuat amb els veïns de la zona».

La resposta de l'Ajuntament

Per la seva banda, l'Ajuntament justifica l'actuació argumentant que l'actuació respon a la prevenció d'incendis. L'alcaldessa, Susagna Riera, apunta que «els treballs compten amb l'aprovació de tots els organismes competents: Agricultura, Bombers... S'ha estat permanentment al lloc amb tècnics del Consell i de l'Ajuntament». Riera assegura que «entenc que veure arbres tallats fa mal al cor i dilluns ens reunirem amb els tècnics per estudiar la qüestió i mirar què s'hi pot fer». Pel que fa a l'actuació realitzada, l'alcaldessa defensa que «es va començar per la part interior, més boscosa, seguint els criteris que ens van indicar en el pla» i concreta que «les franges perimetrals s'acabaran realitzant també».